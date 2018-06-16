Обкатка трамвайных путей началась на Вые в Нижнем Тагиле (ФОТО)
16 июня, 14:35Транспорт
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В Нижнем Тагиле 16 июня 2018 года началась проверка трамвайных путей на перекресте улиц Фрунзе и Космонавтов.
Сюжеты: Нижний Тагил
На Вые в Нижнем Тагиле после продолжения ремонта перекрестка трамвайные вагоны начали обкатку трамвайных путей на пересечении улиц Фрунзе и Космонавтов.
Напомним, что с 28 мая по 17 июня проезд по перекрёстку улиц Фрунзе и Космонавтов в Нижнем Тагиле закрыт по причине ремонтных работ дорожного полотна и трамвайных путей.
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