В Свердловской области рассказали о самых угоняемых марках автомобилей
Сегодня, 13:46ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД по Свердловской области Евгений Мурзин на пресс-конференции рассказал, какие автомобили чаще всего угоняют в регионе, сообщает «Областная газета».
С начала 2020 года в регионе совершено около 130 краж автотранспорта. При этом самыми угоняемыми стали автомобили ВАЗ. Среди иномарок чаще всего угоняют Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.
Чаще всего автомобили угоняют в Екатеринбурге, там происходит 61-62% от всех преступлений.
По словам Мурзина, раскрываемость таких преступлений составляет порядка 30%. При этом с каждым годом количество преступлений становится ниже благодаря усилению патрулирования в ночное и вечернее время суток.
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