В Свердловской области рассказали о самых угоняемых марках автомобилей

С начала 2020 года в регионе совершено около 130 краж автотранспорта. При этом самыми угоняемыми стали автомобили ВАЗ. Среди иномарок чаще всего угоняют Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.

Чаще всего автомобили угоняют в Екатеринбурге, там происходит 61-62% от всех преступлений.