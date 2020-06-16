В Свердловской области возобновятся рейсы до черноморских курортов
Сегодня, 10:27ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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ОАО «РЖД» возобновит некоторые рейсы поездов дальнего следования, которые ранее были отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба СвЖД.
Планируется возобновить курсирование рейсов до Адлера и Новороссийска.
С 24 июня из Нижневартовска начнет ходить поезд до Адлера. Маршрут будет проходить через Екатеринбург. В обратном направлении поезд отправится 29 июня.
С 26 июня из Приобья начнет ходить поезд до Новороссийска. Он будет проходить через Екатеринбург и Нижний Тагил. Составы в обратном направлении начнут курсировать с 30 июня.
В общей сложности по России планируется восстановить движение 35 поездов. Это произойдет в конце июня. Не исключено, что поездов может стать больше.
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