В Свердловской области возобновятся рейсы до черноморских курортов

Планируется возобновить курсирование рейсов до Адлера и Новороссийска.

С 24 июня из Нижневартовска начнет ходить поезд до Адлера. Маршрут будет проходить через Екатеринбург. В обратном направлении поезд отправится 29 июня.

С 26 июня из Приобья начнет ходить поезд до Новороссийска. Он будет проходить через Екатеринбург и Нижний Тагил. Составы в обратном направлении начнут курсировать с 30 июня.