После смертельного ДТП в Лесном массовая проверка автобусов проходит в Екатеринбурге

После смертельного ДТП в Лесном массовая проверка автобусов проходит в Екатеринбурге
После смертельного ДТП в Лесном массовая проверка автобусов проходит в Екатеринбурге
Сегодня, 10:29ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Рейды ГИБДД, обращенные на выявление нарушений безопасности при перевозке пассажиров в общественном транспорте, с 16 июня стартовали в Екатеринбурге после смертельной аварии с автобусом в Лесном.

Массовую проверку автобусов, в том числе их технического состояния организовали в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции, сообщает Е1.

В рейдах вместе со стражами правопорядка принимают участие сотрудники Ространснадзора. Специалисты проверяют наличие всех необходимых документов у водителей — права, страховку и путевой лист, а также осматривают транспортные средства.

Ранее проверить техническое состоянии свердловских автобусов поручил областной ГИБДД прокурор Свердловской области Борис Крылов.

Также массовые проверки пройдут на оживленных трассах региона.

Напомним, руководитель регионального Следственного комитета Михаил Богинский доложил Александру Бастрыкину о расследовании аварии с автобусом в Лесном, в результате которой погибли семь человек. В рамках возбужденного после ДТП уголовного дела обвиняются три человека — водитель, механик и директор автопредприятия.

Сюжеты:
Екатеринбург
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