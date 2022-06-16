Движение по улице Балакинская в Нижнем Тагиле будет приостановлено на три дня

Транспортное сообщение перекрывается по Балакинской на участке от улицы Красных Зорь до Металлургов. МУП «Тагилэнерго» поручено установить предупреждающие знаки, информирующие о необходимости изменения маршрута в этой части микрорайона Тагилстрой.
Безопасность огороженного интервала трассы на время плановых ремонтных мероприятий обеспечат местные сотрудники ГИБДД. Проконтролировать соблюдение всех предусмотренных мер поручено начальнику управления городским хозяйством Андрею Лебедеву, говорится в постановлении администрации города Нижний Тагил.
Балакинскую улицу уже перекрывали в апреле в связи с капитальной реконструкцией ж/д переезда. А в скором времени планируется масштабный ремонт самой улицы.