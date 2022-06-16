Движение по улице Балакинская в Нижнем Тагиле будет приостановлено на три дня

Движение по улице Балакинская в Нижнем Тагиле будет приостановлено на три дня
Движение по улице Балакинская в Нижнем Тагиле будет приостановлено на три дня
Сегодня, 16:50ТранспортРинат КамалиевФото: 1MI
Дорожное движение по улице Балакинская в Нижнем Тагиле будет заморожено с 17 по 19 июня в связи с ремонтом теплотрассы.

Транспортное сообщение перекрывается по Балакинской на участке от улицы Красных Зорь до Металлургов. МУП «Тагилэнерго» поручено установить предупреждающие знаки, информирующие о необходимости изменения маршрута в этой части микрорайона Тагилстрой.

Безопасность огороженного интервала трассы на время плановых ремонтных мероприятий обеспечат местные сотрудники ГИБДД. Проконтролировать соблюдение всех предусмотренных мер поручено начальнику управления городским хозяйством Андрею Лебедеву, говорится в постановлении администрации города Нижний Тагил.

Балакинскую улицу уже перекрывали в апреле в связи с капитальной реконструкцией ж/д переезда. А в скором времени планируется масштабный ремонт самой улицы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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