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47 видеокамер будут установлены на дорогах Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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47 видеокамер будут установлены на дорогах Свердловской области

Сегодня, 23:00Транспорт
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