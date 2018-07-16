47 видеокамер будут установлены на дорогах Свердловской области

Новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения появятся на трассах областного значения и на дорогах свердловских городов.

На данный момент на дорогах области установлены 130 передвижных регистраторов и 120 стационарных.

В 2017 году число смертельных ДТП сократилось на 27% на тех участках дорог, где установлены видео- и фотокамеры.

Установив видеокамеры, мы сохранили жизни более сорока человек, отметил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.