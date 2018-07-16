47 видеокамер будут установлены на дорогах Свердловской области

47 новых камер появятся на дорогах на дорогах Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Краснотурьинска, Каменска-Уральского и Березовского до конца 2018 года.
Новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения появятся на трассах областного значения и на дорогах свердловских городов.
На данный момент на дорогах области установлены 130 передвижных регистраторов и 120 стационарных.
В 2017 году число смертельных ДТП сократилось на 27% на тех участках дорог, где установлены видео- и фотокамеры.
Установив видеокамеры, мы сохранили жизни более сорока человек, отметил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.
Система видеонаблюдения на дорогах существует более чем в 50 муниципалитетах региона. В составе таких комплексов — 4 тыс. камер уличного наблюдения, кроме того, на дорогах работает 100 единиц системы связи «гражданин — полиция», предназначенных для экстренных вызовов.