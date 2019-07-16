Куйвашев сообщил о поддержке Москвы касательно строительства второй ветки метро
Сегодня, 20:08ТранспортФото: Екатеринбургский метрополитен
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что Москва поддерживает идею строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге, пишет интернет-издание Znak.
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Куйвашев отметил, что получено разрешение от федерального центра по строительству метрополитена, а также Совбеза России.
Вместе с тем глава региона заявил, что окончательное решение будет принято после разработки проектной документации. На это в 2019 году выделено 250 миллионов рублей. В дальнейшем планируется выход на федеральный уровень с расчетом на получение софинансирования из российской казны.
Напомним, ранее Минтранс счел строительство второй ветки метро нецелесообразным из-за отсутствия достаточного финансового обоснования, подчеркнув, что на первой ветке низкий пассажиропоток.
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