Куйвашев сообщил о поддержке Москвы касательно строительства второй ветки метро

Куйвашев отметил, что получено разрешение от федерального центра по строительству метрополитена, а также Совбеза России.

Вместе с тем глава региона заявил, что окончательное решение будет принято после разработки проектной документации. На это в 2019 году выделено 250 миллионов рублей. В дальнейшем планируется выход на федеральный уровень с расчетом на получение софинансирования из российской казны.