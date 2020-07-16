В Нижнем Тагиле полностью восстановится сокращенное из-за пандемии движение трамваев

Сообщается, что с 16 июля рейсы десятого маршрута в пиковое время станут обслуживаться двухвагонными трамвайными поездами.

С 18 июля увеличение коснется шестого маршрута, который вновь будет выполняться двумя трамвайными вагонами вместо одного.

Также сообщается, что с 18 июля, на время ремонта путепровода на проспекте Мира, маршрут трамвая № 12 будут обслуживать девять вагонов вместо пяти, что приведет к уменьшению интервалов в движении.