В Нижнем Тагиле полностью восстановится сокращенное из-за пандемии движение трамваев
Сегодня, 14:32ТранспортФото: официальный сайт МУП "Тагильский трамвай"
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С 16 июля электротранспорт Нижнего Тагила вернется к привычному графику движения, который был сокращен ввиду пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на сайте НТ МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что с 16 июля рейсы десятого маршрута в пиковое время станут обслуживаться двухвагонными трамвайными поездами.
С 18 июля увеличение коснется шестого маршрута, который вновь будет выполняться двумя трамвайными вагонами вместо одного.
Также сообщается, что с 18 июля, на время ремонта путепровода на проспекте Мира, маршрут трамвая № 12 будут обслуживать девять вагонов вместо пяти, что приведет к уменьшению интервалов в движении.
Напомним, с первого августа стоимость на основании решения РЭК повысится стоимость оплаты разовой поездки в трамвае до 21 рубля.
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