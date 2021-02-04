2,4 млрд рублей на досрочное завершение стройки ЕКАДа Мишустин выделит Екатеринбургу

2,4 млрд рублей на досрочное завершение стройки ЕКАДа Мишустин выделит Екатеринбургу
2,4 млрд рублей на досрочное завершение стройки ЕКАДа Мишустин выделит Екатеринбургу
Сегодня, 14:22ТранспортФото: 1mediainvest.ru

2,4 млрд рублей на ЕКАД Мишустин выделит Екатеринбургу

2,4 млрд рублей пообещал выделить на строительство участка Екатеринбургской кольцевой автодороги премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в регион на прошлой неделе в рамках деловой программы международной выставки «ИННОПРОМ-2021».

Более 11 млрд рублей направят из федерального бюджета на дороги регионального, межмуниципального и местного значения в 20 субъектах РФ, сообщает 66.ру. Всего более 53 млрд рублей выделят на модернизацию транспортной системы РФ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с Михаилом Мишустиным о том, чтобы федеральный транш в 2,4 млрд рублей выделили заранее. Что позволит завершить строительство объездной дороги на год раньше — в 2022 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее. Это станет частью подготовки к прокладке новой трассы Москва — Казань — Екатеринбург.

Напомним, строительство ЕКАД в Екатеринбурге началось в 1992 году. Министр транспорта Василий Старков рассказал, как на данный момент идёт строительство и чего можно ожидать после его завершения.

Сюжеты:
Екатеринбург
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