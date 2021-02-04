2,4 млрд рублей на досрочное завершение стройки ЕКАДа Мишустин выделит Екатеринбургу

2,4 млрд рублей на ЕКАД Мишустин выделит Екатеринбургу

2,4 млрд рублей пообещал выделить на строительство участка Екатеринбургской кольцевой автодороги премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в регион на прошлой неделе в рамках деловой программы международной выставки «ИННОПРОМ-2021».

Более 11 млрд рублей направят из федерального бюджета на дороги регионального, межмуниципального и местного значения в 20 субъектах РФ, сообщает 66.ру. Всего более 53 млрд рублей выделят на модернизацию транспортной системы РФ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с Михаилом Мишустиным о том, чтобы федеральный транш в 2,4 млрд рублей выделили заранее. Что позволит завершить строительство объездной дороги на год раньше — в 2022 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее. Это станет частью подготовки к прокладке новой трассы Москва — Казань — Екатеринбург. Напомним, строительство ЕКАД в Екатеринбурге началось в 1992 году. Министр транспорта Василий Старков рассказал, как на данный момент идёт строительство и чего можно ожидать после его завершения. О строительстве ЕКАД рассказал министр транспорта в Свердловской области

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