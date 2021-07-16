Заказчиком выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Изначально цена контракта составляла 157,8 миллиона рублей, однако она была снижена до 132,5 миллиона рублей. Также в закупке принимало участие ООО «Уралстройкомплекс».
Строительная компания «Промстройдекор» работает на рынке УрФО с 2007 года. Основная специализация компании — капитальное строительство зданий и сооружений.
Напомним, работы по капремонту пройдут в два этапа. Начаться они должны 1 июня 2022 года, а завершиться к 20 сентября 2023 года.