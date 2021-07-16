Дорогу Петрокаменское — Бродово под Тагилом отремонтирует компания из Екатеринбурга

Дорогу Петрокаменское — Бродово под Тагилом отремонтирует компания из Екатеринбурга
Дорогу Петрокаменское — Бродово под Тагилом отремонтирует компания из Екатеринбурга
Сегодня, 19:02ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Завершена закупка на капитальный ремонт автомобильной дороги между селами Петрокаменское и Бродово под Нижним Тагилом. Победителем стало ООО «Промстройдекор» из Екатеринбурга.

Заказчиком выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Изначально цена контракта составляла 157,8 миллиона рублей, однако она была снижена до 132,5 миллиона рублей. Также в закупке принимало участие ООО «Уралстройкомплекс».

Строительная компания «Промстройдекор» работает на рынке УрФО с 2007 года. Основная специализация компании — капитальное строительство зданий и сооружений.

Напомним, работы по капремонту пройдут в два этапа. Начаться они должны 1 июня 2022 года, а завершиться к 20 сентября 2023 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтпоставщикремонт дорогиПетрокаменскоеБродовоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы