Завершена закупка на капитальный ремонт автомобильной дороги между селами Петрокаменское и Бродово под Нижним Тагилом. Победителем стало ООО «Промстройдекор» из Екатеринбурга.

Заказчиком выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Изначально цена контракта составляла 157,8 миллиона рублей, однако она была снижена до 132,5 миллиона рублей. Также в закупке принимало участие ООО «Уралстройкомплекс». Строительная компания «Промстройдекор» работает на рынке УрФО с 2007 года. Основная специализация компании — капитальное строительство зданий и сооружений. Напомним, работы по капремонту пройдут в два этапа. Начаться они должны 1 июня 2022 года, а завершиться к 20 сентября 2023 года. В 157 млн обойдется капремонт дороги Петрокаменское — Бродово под Нижним Тагилом

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