Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в выходные в Нижнем Тагиле

Рейды ГИБДД пройдут с 16 по 18 июля в Нижнем Тагиле

Выявлять грубых нарушителей ПДД, в том числе управляющих автомобилем в состоянии опьянения и «бесправных» водителей, с 16 по 18 июля будут сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила.

Рейды ГИБДД пройдут не только во всех районах Нижнего Тагила, но и на территории Горноуральского городского округа с вечера пятницы по воскресенье. Особое внимание автоинспекторы уделят выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения — фактов управления автомобилем без прав, находясь в состоянии опьянения, а также выявлению и пресечению нарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным в нетрезвом виде может повлечь гибель и ранение людей, а выезд в нарушение ПДД на «встречку» карается штрафом в размере 5000 рублей или лишением права управления транспортным средством на 4 — 6 месяцев, а при повторном нарушении — на 1 год. Напомним, после лобового столкновения Lada Vesta и Hyunday Getz на улице Алтайская в Нижнем Тагиле утром 16 июля из одного из автомобилей убежала кошка. Пострадавшая в дорожной аварии обратилась к тагильчанам с просьбой о помочи в поисках домашней любимицы. Убежала кошка: помочь найти животное просит тагильчан пострадавшая в ДТП на Алтайской

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