Поезда из Екатеринбурга начнут ходить по Крымскому мосту в 2019 году

Предполагается, что в первый год работы железнодорожной части в обе стороны проедут 6 миллионов человек.

Информационный центр «Крымский мост» сообщает, что строительство железнодорожной части моста продолжается в течение 30 месяцев. За это время были погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор от пяти до 35 метров высотой, собрано более 110 тыс. тонн из 160 тыс. тонн металлоконструкций пролетов.

В июле 2018 года началось устройство верхнего строения пути на готовых участках мостового полотна: формируется две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении. Крымская железная дорога, которая была основана в 2014 году после воссоединения Крыма и России, осуществляет обслуживание железных дорог на территории полуострова. Железнодорожная часть Крымского моста также будет находиться в ее ведомстве.