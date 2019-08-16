В Екатеринбурге открыли самокатошеринг

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Сервис по прокату самокатов открылся в столице Урала, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Взять в аренду самокат можно по адресу улица Малышева, 124. В настоящий момент для горожан подготовлены 11 самокатов. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение, взять в аренду самокат и отсканировать специальный код. После катания самокат нужно вернуть на «базу».
Горожанам представлены два тарифа, самокат обойдется от 162 до 240 рублей в час.
Напомним, ранее в Екатеринбурге открылся сервис по прокату велосипедов. Однако в первый же день были угнаны два транспортных средства. Их местонахождение удалось установить благодаря «маячкам».
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