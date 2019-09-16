Из Екатеринбурга в Стамбул начнет летать новый перевозчик
Сегодня, 13:56ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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С 4 ноября из Екатеринбурга в Стамбул будет осуществлять перелеты новый авиаперевозчик — Red Wings, информирует пресс-служба «Кольцово».
Сюжеты: Екатеринбург
Airbus A321 сможет перевозить 220 пассажиров дважды в неделю. Планируется, что самолет будет вылетать в понедельник и четверг в 5:35 по местному времени, из Турции самолет будет отправляться по средам и воскресеньям в вечернее время.
Кроме того, сейчас в Стамбул перелеты осуществляет компания Turkish Airlines. В осенне-зимний период компания будет осуществлять перелеты трижды в неделю. Таким образом, количество рейсов в Стамбул из Екатеринбурга увеличится о пяти в неделю.
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