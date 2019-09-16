В Свердловской области за выходные задержали 155 пьяных водителей
Сегодня, 14:22ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшие выходные на дорогах региона были остановлены 155 нетрезвых водителей, информирует УГИБДД МВД России по Свердловской области.
В рейдах были задействованы 15 экипажей ДПС, мероприятия проводилось в Заречном, Ревде, Алапаевске, Богдановиче. Среди остановленных нетрезвых автолюбителей 135 не имели водительских удостоверений, 16 из их ранее были лишены водительских прав.
В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении.
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