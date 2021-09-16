Вернуть тагильским дачникам остановку «Высоковольтную» смогут при допфинансировании

Финансирования на обустройство остановки «Высоковольтная» на маршруте автобуса № 101 в Нижнем Тагиле дачникам придется ждать до 2025 года. Однако, если в регионе появятся дополнительные деньги, она может быть сделана и раньше.

О потребности в возвращении остановки на Свердловском шоссе уже в курсе и местные, и региональные власти. Акт по остановке «Высоковольтная» составлен и отдан в плановый отдел. Программа по финансированию сверстана до 2024 года. Обычно в конце года проводится корректировка, если будет дополнительное финансирование, то программа будет пересматриваться, возможно добавятся новые объекты, рассказал редакции TagilCity.ru ведущий специалист Управления автодорог Свердловской области Юрий Ткаченко. Он отметил, что в области порядка 100 таких остановок, которые свердловчане просят внести в программу. При этом есть такие объекты, которые уже включены в программу, но финансово никак не подкреплены. Однако местные дачники, которым с начала июня приходится добираться до своих домов вдоль оживленной трассы, не согласны с длительным ожиданием и готовы искать финансирования на остановку. Будем искать, кто сможет проспонсировать, потому что невозможно это терпеть. Больше 300 домов вокруг, да еще и из соседних садов через нас люди ходят, пояснила в беседе с редакцией тагильчанка Елена. Фото: TagilCity.ru По ее словам, в 2016 году уже была проведена комиссия по поводу обустройства остановки и составлен акт, однако дальше этого дело не пошло, финансирование так и не выделили. Женщина переживает, что дачники останутся без остановки даже в 2025 году. Кроме того, если ситуация не изменится, тагильчане готовы обратиться в прокуратуру и суд, так как боятся, что ходьба по оживленной трассе может спровоцировать ДТП. Дорога проходит за пределами населенного пункта, остановки должны иметь переход на скоростные полосы. Требуется порядка 20 миллионов, чтобы обустроить две остановки со знаками по обеим сторонам трассы, отметил Юрий Ткаченко. Специалист пояснил, что элементы автомобильной дороги должны оплачиваться только из средств регионального бюджета. Управление автодорог не имеет права привлекать другие средства в целях противодействия коррупции. Напомним, в начале июня жители садового товарищества «Железнодорожник» пожаловались, что водители отказываются высаживать их на остановке «Высоковольтная» на маршруте автобуса № 101, который ездит от железнодорожного вокзала Нижнего Тагила до Николо-Павловска. Оказалось, что Управление автодорог исключило остановку из состава маршрута и реестра остановочных пунктов, так как она перестала соответствовать необходимым техническим требованиям. Кроме того, пассажиры рассказали о самоуправстве водителей, которые соглашались высаживать их на отмененной остановке за 100 рублей, вместо положенных 20. После этого компании-перевозчику «Союз-НТ» было выдано предписание от ГИБДД о том, что высаживать людей в этом месте запрещено. Остановка Шредингера: дачники из Тагила ходят пешком вдоль трассы из-за бюрократии

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