120 единиц техники и 285 специалистов в Нижнем Тагиле готовы к предстоящей зиме

МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» провели подготовку к предстоящей зиме. Более 120 машин и спецтехники, осуществляющих содержание дорожно-уличной сети, находятся в исправном состоянии. Кроме того, подготовлено 400 тонн противогололёдного реагента и 2 460 тонн песчано-щебёночной смеси