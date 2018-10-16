120 единиц техники и 285 специалистов в Нижнем Тагиле готовы к предстоящей зиме
Сегодня, 16:21Транспорт
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К содержанию дорожно-уличной сети предстоящей зимой для обеспечения безопасности движения транспорта в Нижнем Тагиле подготовлены 120 единиц спецтехники, 400 тонн противогололёдного материала и 2 640 тонн песчано-щебёночной смеси.
Сюжеты: Нижний Тагил
МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» провели подготовку к предстоящей зиме. Более 120 машин и спецтехники, осуществляющих содержание дорожно-уличной сети, находятся в исправном состоянии. Кроме того, подготовлено 400 тонн противогололёдного реагента и 2 460 тонн песчано-щебёночной смеси
285 специалистов из дорожных бригад пошли обучение и проверены на знание техники безопасности. Они получили соответствующие инструкции. Инженерно-технический персонал и специализированная техника круглосуточно следят за устранением гололедицы и уборкой снега в городе, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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