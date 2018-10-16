Действующая ставка транспортного налога в Свердловской области останется неизменной
Сегодня, 16:50Транспорт
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Свердловское законодательное собрание утвердило транспортный налог на 2019 год. Теперь действующая ставка будет зафиксирована.
В Свердловской области утвержден транспортный налог на 2019 год. В действующее законодательство внесены три правки. Суть изменений заключается в том, что установленная ныне ставка не имеет периода ограничения применения. Таким образом, это означает, что далее ставка пересматриваться не будет. Это играет в плюс владельцам транспорта, тепепрь они смогут рассчитать платежи по налогам на несколько лет вперед.
Сейчас транспортный налог уплачивает в зависимости от мощности ТС.
Например, для легковых авто с двигателем мощностью от 100 до 150 л/с ставка составляет 9,4 рубля за л/с, пишет ЕАН.
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