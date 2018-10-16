Электротранспорт Нижнего Тагила готовится к зиме

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В Нижнем Тагиле МУП «Тагильский трамвай» ведет подготовку к зимнему периоду.
Сюжеты: Нижний Тагил
МУП «Тагильский трамвай» начал подготовку к зиме. В настоящий момент заменено более 1 000 м контактного провода, 10 опор контактной сети, отремонтированы более 400 стыков полотна и несколько переездов, произведена замена части рельсов на ул. Бригадная.
Как сообщает администрация Нижнего Тагила, при ремонте рельсов была применена новая технология сварки, которая позволяет исключить удары колес о рельсы при перекатывании через стыки.
В ноябре будет применено еще одно новшество – специальная технология выравнивания поверхности рельсов, что позволит значительно увеличить срок их службы, а также снизит уровень шума при движении по ним вагона.
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