Комиссия дорожно-уличной сети проверит готовность дорог Нижнего Тагила к зиме

Комиссия по межсезонному осмотру дорожно-уличной сети начала работу в Нижнем Тагиле 15 октября. Об этом рассказал руководитель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин, который также входит в состав комиссии.

15 октября был произведен осмотр остановки на Карла Маркса – Огаркова, там недавно были установлены ограждения и перенесен пешеходный переход. Комиссия приняла решение направить требование занизить бордюры.