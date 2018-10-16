Комиссия дорожно-уличной сети проверит готовность дорог Нижнего Тагила к зиме
Сегодня, 13:52Транспорт
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100% дорог в Нижнем Тагиле будут оценены на предмет готовности к зиме.
Сюжеты: Нижний Тагил
Комиссия по межсезонному осмотру дорожно-уличной сети начала работу в Нижнем Тагиле 15 октября. Об этом рассказал руководитель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин, который также входит в состав комиссии.
15 октября был произведен осмотр остановки на Карла Маркса – Огаркова, там недавно были установлены ограждения и перенесен пешеходный переход. Комиссия приняла решение направить требование занизить бордюры.
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В микрорайоне Пырловка был обнаружен застой воды на проезжей части дороги. В связи с этим служба заказчика запланирует мероприятия по отведению воды, информирует руководитель ОД «Тагил без ям».
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