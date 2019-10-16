Прокуратура сообщила число пострадавших от ЧП с военным самолетом в Кольцово
Сегодня, 15:16ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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4,6 тысячи человек пострадали из-за сбоя в работе Кольцово, связанного с аварийной посадкой военного самолета, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
Сюжеты: Екатеринбург
1,9 тысячи человек вынуждены были самостоятельно добираться из Рощино и Большого Савино из-за того, что Кольцово не смог принять рейсы, и самолеты были направлены на ближайшие аэродромы — в Пермь и Тюмень. Кроме того, 2,6 тысячи человек находились в Кольцово в ожидании вылетов, которые были перенесены на несколько часов. Екатеринбургский аэропорт был закрыт шесть часов.
Всего задержано было 17 рейсов, 10 рейсов направлены на другие посадочные площадки, с жалобами в прокуратуру пока обратились только четыре пассажира, их заявления рассматриваются.
Напомним, инцидент с военным самолетом произошел 10 октября, самолет был вынужден совершить аварийную посадку «на брюхо» из-за невыхода шасси.
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