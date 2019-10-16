Прокуратура сообщила число пострадавших от ЧП с военным самолетом в Кольцово

1,9 тысячи человек вынуждены были самостоятельно добираться из Рощино и Большого Савино из-за того, что Кольцово не смог принять рейсы, и самолеты были направлены на ближайшие аэродромы — в Пермь и Тюмень. Кроме того, 2,6 тысячи человек находились в Кольцово в ожидании вылетов, которые были перенесены на несколько часов. Екатеринбургский аэропорт был закрыт шесть часов.