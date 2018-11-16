Минтранспорта Василий Старков проверил строительство улицы Удовенко в Нижнем Тагиле

Окончательное открытие объекта, по словам подрядчика, запланировано на 2019 год. В частности, в будущем сезоне будет проводиться благоустройство и строительство тротуаров.

Это связано с тем, что произошли колоссальные изменения, и мы сейчас ушли в повторную экспертизу. Нужно понимание у заказчика и у подрядчика, какие работы будут в следующем году. В 2019 году, думаю, уже откроем этот объект. По постоянной схеме улица предусматривает оживление всего микрорайона,отметил директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков во время посещения объекта дорожного строительства отметил следующее:

Я думаю, нужно сказать главе Нижнего Тагила большое спасибо. Я вижу, что в плане сотрудничества с подрядчиков здесь у вас всё наладилось.

Суммарно за два года было выполнено строительство 10 километров дорожного полотна.

У нас два объекта: это объект улица Космонавтов, на которой мы были, и Муринские пруды. Они примерно по протяженности совпадают. Что там, что тут где-то по пять километров дорог. На сегодняшний день асфальтирование самой проезжей части выполнено, то есть суммарно за два года мы выполнили 10 км дорожного полотна,отметил Алексей Голященко.

Эксперты уверяют, в Нижнем Тагиле таких больших объёмов за короткий период ранее не выполнялось. По заверению главы города, все замечания и недочёты будут в обязательном порядке исправляться в рамках гарантийного ремонта.