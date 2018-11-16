Улица Космонавтов торжественно открыта в Нижнем Тагиле после двухлетнего ремонта

Ремонт автомобильной дороги по улице Космонавтов в Нижнем Тагиле продолжался около двух лет.

Хочу сказать всем огромное спасибо. Особенно тагильчанам, которые действительно выдержали неудобства, связанные с ремонтными работами. Дорожникам, которые своим трудом, своими руками, осуществили то, о чём горожане мечтали многие годы. Все вопросы, связанные с финансированием, не задерживались ни на минуту. Меня переполняют чувства радости и удовлетворения от проделанной нами совместной работы. То, что сделано – простоит и будет стоять долгие годы, отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Владислав Пинаев уверен, что ремонт магистрали принесёт Нижнему Тагилу новую жизнь, поскольку за счёт этого будет оживлён целый микрорайон.

Слова мэра Нижнего Тагила поддержал министр транспорта Василий Старков. Чиновник посетил уральский город для того, чтобы поучаствовать в открытии улицы Космонавтов, а также в объезде некоторых дорождных объектов.

На самом деле, очень приятно, что эта двухлетняя эстафета заканчивается таким приятным мероприятием – вводом долгожданного объекта. Стоя перед это финишной лентой, вспоминаешь, сколько работы, сколько проблем было решено для того, чтобы в этой торжественной обстановке запустить и трамвайное движение тоже. На самом деле хочется сказать, что это первый этап серьёзной работы, которая перед нами стоит. Работы по воплощению в жизнь программы, выступил с речью министр транспорта Василий Старков.

16 ноября на торжественном открытии присутствовали не только первые лица области, города, но и те, кто выполняли эти работы. После выступления официальных лиц прошло награждение представителей дорожной сферы, которые были отмечены за большой вклад в организацию ремонтного процесса.

Еще в июне я не представлял, как мы успеем с контрактом до 2021 года выполнить все работы в 2018 году,подчеркнул мэр Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев напомнил, что ранее никто не мог представить комфортный проезд по улице Максима Горького. В перспективе у муниципалитета и региона – реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам Василия Старкова, на реализацию программы по безопасным дорогам Нижний Тагал получит 570 млн рублей из федерального бюджета, остальные средства поступят из регионального и муниципального бюджетов.

Участков очень много. Улица Октябрьской революции, Циолковского, реконструкция мостового перехода, Ленинградский проспект. На ближайшее время – 20 дорог,отметил Владислав Пинаев.