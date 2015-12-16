4 дня в декабре между Нижним Тагилом и Екатеринбургом вместо «Ласточек» будут ходить «Экспрессы»
Случилось то, что, в общем, должно было. «Ласточки» отправляются в гнёзда, то есть в депо, где специалисты будут приспосабливать их к условиям суровой русской зимы.
TagilCity.ru напоминает, случаи неисправности инновационных поездов стали появляться уже осенью, независимо друг от друга в разных регионах России. Холодный Урал не стал исключением.
В ноябре несколько раз между Нижним Тагилом и Екатеринбургом вместо «Ласточки» курсировал обычный экспресс.
Сейчас пресс-служба Администрации Нижнего Тагила информирует о том, что с 16 по 18, а также с 22 по 24 декабря «Ласточки» будут официально заменены на «Экспрессы» второго класса.
Скоростные поезда «Ласточка» будут проходить технические осмотры для того чтобы приспособить их к реальным условиям эксплуатации.
Немаловажно также то, что «Ласточки» будут заменены не только в сообщении между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, но и между Екатеринбургом и Каменском-Уральским.
© Эрик Х., TagilCity.ru