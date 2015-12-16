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4 дня в декабре между Нижним Тагилом и Екатеринбургом вместо «Ласточек» будут ходить «Экспрессы»
Сюжеты:
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4 дня в декабре между Нижним Тагилом и Екатеринбургом вместо «Ласточек» будут ходить «Экспрессы»

16 декабря 2015, 12:45ТранспортПавел Щербина
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