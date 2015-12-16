4 дня в декабре между Нижним Тагилом и Екатеринбургом вместо «Ласточек» будут ходить «Экспрессы»

TagilCity.ru напоминает, случаи неисправности инновационных поездов стали появляться уже осенью, независимо друг от друга в разных регионах России. Холодный Урал не стал исключением.

В ноябре несколько раз между Нижним Тагилом и Екатеринбургом вместо «Ласточки» курсировал обычный экспресс.

Сейчас пресс-служба Администрации Нижнего Тагила информирует о том, что с 16 по 18, а также с 22 по 24 декабря «Ласточки» будут официально заменены на «Экспрессы» второго класса.

Скоростные поезда «Ласточка» будут проходить технические осмотры для того чтобы приспособить их к реальным условиям эксплуатации.

Немаловажно также то, что «Ласточки» будут заменены не только в сообщении между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, но и между Екатеринбургом и Каменском-Уральским.