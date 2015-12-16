Тагильчане стали реже нарушать правила перевозки детей. Или меньше попалось? ГИБДД провела очередной рейд на дорогах (ФОТО)
16 декабря 2015, 15:45ТранспортПавел Щербина
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14 нарушителей – каждый заплатит по 3000 рублей. ГИБДД Нижнего Тагила правела очередной рейд на дорогах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодняшнее утро было добрым не для всех. С 7 до 9 утра сотрудники ГИБДД проводили рейд на дорогах Нижнего Тагила и пригорода.
Целью рейда было выявить нарушения водителей при перевозке детей в транспортных средствах. Это не первый и далеко не последний подобный рейд. В конце сентября этого года за два часа утром попались 18 нарушителей. Сегодня их 14.
Возможно, кто-то образумился и купил специальное кресло, а возможно, сработал фактор случайности.
Так или иначе, но за два часа, благодаря нарушителям, государственная казна пополнится на 42 000 рублей. А те, кто не захочет платить штрафы – не попадут за границу и рискуют стать пешеходами.
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД
© Эрик Х., TagilCity.ru
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