Тагильчане стали реже нарушать правила перевозки детей. Или меньше попалось? ГИБДД провела очередной рейд на дорогах (ФОТО)

Сегодняшнее утро было добрым не для всех. С 7 до 9 утра сотрудники ГИБДД проводили рейд на дорогах Нижнего Тагила и пригорода.

Целью рейда было выявить нарушения водителей при перевозке детей в транспортных средствах. Это не первый и далеко не последний подобный рейд. В конце сентября этого года за два часа утром попались 18 нарушителей. Сегодня их 14.

Возможно, кто-то образумился и купил специальное кресло, а возможно, сработал фактор случайности.

Так или иначе, но за два часа, благодаря нарушителям, государственная казна пополнится на 42 000 рублей. А те, кто не захочет платить штрафы – не попадут за границу и рискуют стать пешеходами.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД