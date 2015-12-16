Вчера в ДТП в Нижнем Тагиле пострадал подросток-нарушитель ПДД (ФОТО)

Вина в произошедшем лежит на мальчике, поскольку тот перебегал дорогу в запрещённом месте.

К счастью, подросток отделался царапинами и ушибом колена, ему была оказана медицинская помощь на месте.

TagilCity.ru напоминает о том, что не прошло ещё и трёх дней после проведения полицией Нижнего Тагила рейда, направленного на профилактику ДТП с участием пешеходов. Было составлено почти 30 протоколов, но, видимо, попались не все.

И вот, пострадал юный и легкомысленный пешеход. Будем надеяться, что для подростка это станет уроком на всю жизнь и впредь он будет переходить дорогу исключительно там, где есть пешеходный переход или светофор.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД