Вчера в ДТП в Нижнем Тагиле пострадал подросток-нарушитель ПДД (ФОТО)
В среду 15 декабря в районе 17 часов 25 минут двадцатичетырехлетний водитель автомобиля «Тойота» у дома по ул. Октябрьской революции № 17 допустил наезд на пятнадцатилетнего подростка.
Вина в произошедшем лежит на мальчике, поскольку тот перебегал дорогу в запрещённом месте.
К счастью, подросток отделался царапинами и ушибом колена, ему была оказана медицинская помощь на месте.
TagilCity.ru напоминает о том, что не прошло ещё и трёх дней после проведения полицией Нижнего Тагила рейда, направленного на профилактику ДТП с участием пешеходов. Было составлено почти 30 протоколов, но, видимо, попались не все.
И вот, пострадал юный и легкомысленный пешеход. Будем надеяться, что для подростка это станет уроком на всю жизнь и впредь он будет переходить дорогу исключительно там, где есть пешеходный переход или светофор.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
Напомним, еще один несовершеннолетний нарушитель на этой неделе погиб в ДТП с «КАМАЗом»: парень переходил дорогу вне пешеходного перехода в темное время суток в темной одежде.
© Эрик Х., TagilCity.ru