В Нижнем Тагиле после Нового года изменится график движения трамваев

Маршрут № 3 получит два дополнительных вагона с 6.00 до 22.00. Теперь по каждому кольцу будут курсировать по пять вагонов. Из них шесть будут ездить с 6.00 до 18.00, остальные четыре до 22.00. В среднем Интервал до 18.00 составит восемь минут, а после — до 22 минут.