17 декабря на мосту на ул. Циолковского начнется укладка временного покрытия

17 декабря на путепроводе заасфальтируют одну полосу для дальнейшего открытия временного движения.
Вчера залили трамвайные пути на мосту, завтра планируем уложить асфальт на путепроводе, рассказал редакции TagilCity.ru гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.
План временного движения, с его слов, должны согласовать в региональной ГИБДД.
Напомним, движение на Тагилстрой по улице Циолковского должны открыть до конца декабря. Ранее Алексей Голященко рассказывал, что к укладке временного покрытия рабочие приступят 20 декабря, а подъезды благоустроят 25–27 декабря. Редакция TagilCity.ru выяснила, какую технологию используют для укладки временного покрытия зимой и как будет организовано движение транспорта после открытия полосы.