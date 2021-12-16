17 декабря на мосту на ул. Циолковского начнется укладка временного покрытия

17 декабря на мосту на ул. Циолковского начнется укладка временного покрытия
17 декабря на мосту на ул. Циолковского начнется укладка временного покрытия
Сегодня, 12:20ТранспортУльяна СавинаФото: скриншот камер "Сети Тагила"
На мосту на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле рабочие забетонировали трамвайные пути. 17 декабря они приступят к укладке временного покрытия.

17 декабря на путепроводе заасфальтируют одну полосу для дальнейшего открытия временного движения.

Вчера залили трамвайные пути на мосту, завтра планируем уложить асфальт на путепроводе, рассказал редакции TagilCity.ru гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

План временного движения, с его слов, должны согласовать в региональной ГИБДД.

Напомним, движение на Тагилстрой по улице Циолковского должны открыть до конца декабря. Ранее Алексей Голященко рассказывал, что к укладке временного покрытия рабочие приступят 20 декабря, а подъезды благоустроят 25–27 декабря. Редакция TagilCity.ru выяснила, какую технологию используют для укладки временного покрытия зимой и как будет организовано движение транспорта после открытия полосы.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
мостулица ЦиолковскогоАлексей ГолященкоНижний ТагилКТГ Мост на улице Циолковского
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы