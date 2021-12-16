17 декабря на мосту на ул. Циолковского начнется укладка временного покрытия

Напомним, движение на Тагилстрой по улице Циолковского должны открыть до конца декабря. Ранее Алексей Голященко рассказывал, что к укладке временного покрытия рабочие приступят 20 декабря, а подъезды благоустроят 25–27 декабря. Редакция TagilCity.ru выяснила, какую технологию используют для укладки временного покрытия зимой и как будет организовано движение транспорта после открытия полосы.