Новые мусоровозы появились в Нижнем Тагиле и Верхней Салде

Особенно востребованным может оказаться компактный и маневренный Газон NEXT, имеющий заднюю систему загрузки ТКО. Его габариты удобны для небольших дворов, грунтовых поселковых улиц, где ежегодно растет число контейнеров, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».
Еще одна модель — Камаз, имеющий боковую загрузку. Он является заменой для устаревающих машин, отработавших срок эксплуатации.
Качество услуги, за счет обновления автопарка, постоянно улучшается, заявляет исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов. Он отмечает, что техника не вездеходная, но крупногабаритная. Ее мобильность помогает в работе там, где транспортная доступность нестабильная.
Напомним, компания «Рифей» оказывает услуги по вывозу мусора в 23 городских округах Свердловской области. Ежедневно на рейсе работают более 150 машин. Они обеспечивают вывоз мусора с более чем трех тысяч контейнерных площадок и пунктов сбора ТКО.