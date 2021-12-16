Новые мусоровозы появились в Нижнем Тагиле и Верхней Салде

Новые мусоровозы появились в Нижнем Тагиле и Верхней Салде
Новые мусоровозы появились в Нижнем Тагиле и Верхней Салде
Сегодня, 13:40ТранспортФото: ООО "Компания "Рифей"
Три новых мусоровоза появились на дорогах Нижнего Тагила и Верхней Салды. Однако встретить их можно в Нижней Салде, Горноуральском ГО и ЗАТО Свободный.

Особенно востребованным может оказаться компактный и маневренный Газон NEXT, имеющий заднюю систему загрузки ТКО. Его габариты удобны для небольших дворов, грунтовых поселковых улиц, где ежегодно растет число контейнеров, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

Еще одна модель — Камаз, имеющий боковую загрузку. Он является заменой для устаревающих машин, отработавших срок эксплуатации.

Фото:ООО "Компания "Рифей"

Качество услуги, за счет обновления автопарка, постоянно улучшается, заявляет исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов. Он отмечает, что техника не вездеходная, но крупногабаритная. Ее мобильность помогает в работе там, где транспортная доступность нестабильная.

Напомним, компания «Рифей» оказывает услуги по вывозу мусора в 23 городских округах Свердловской области. Ежедневно на рейсе работают более 150 машин. Они обеспечивают вывоз мусора с более чем трех тысяч контейнерных площадок и пунктов сбора ТКО.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНижний Тагил
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