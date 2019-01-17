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Проезд для льготников в Екатеринбурге подорожал на 19 рублей в месяц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Admission 2974645 1920

Проезд для льготников в Екатеринбурге подорожал на 19 рублей в месяц

Сегодня, 20:54ТранспортФото: pixabay.com
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