Проезд для льготников в Екатеринбурге подорожал на 19 рублей в месяц
Сегодня, 20:54ТранспортФото: pixabay.com
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С начала 2019 года екатеринбуржцы, имеющие льготы на проезд, будут платить на 19 рублей больше.
Сюжеты: Екатеринбург
Постановление об увеличении стоимости проезда подписал 17 января мэр столицы Урала. С 1 января 2019 года жители города будут платить 469 рублей вместо 450 (за 40 поездок).
Новая стоимость проезда будет взиматься с пассажиров троллейбусов, автобусов, трамваев и метро, пишет ЕТВ.
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