Из Екатеринбурга в Казань начнет ходить новый поезд

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С 24 января из Екатеринбурга в Казань пустят новый поезд, сообщает СвЖД.
Сюжеты: Екатеринбург
Поезд будет отправляться из уральской столицы по четным числам в 18.32. Из Казани — по нечетным в 15.30. Курсировать состав будет с января по май, а затем с сентября по декабрь.
Состав сформирован из вместительных плацкартных вагонов, отвечает требованиям для маломобильных групп населения. Поезд запущен для удовлетворения повышенного спроса по данному направлению.
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