Снега нет, а жалобы есть: глава Тагила поручил дорожникам готовиться к похолоданию
Сегодня, 12:19ТранспортФото: pixabay.com
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил руководителям дорожных служб быть готовыми к ликвидации последствий снегопада.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
К вечеру обещают снегопады ещё и похолодание резкое до -13. У меня просьба, все службы подготовьте для ликвидации последствий. На улице всё со снегом сейчас перемешается, потом замёрзнет и неизвестно, что будет твориться. Будьте готовы к таким событиям, сообщил мэр.
Также мэр отметил, что жалобы на работу дорожных служб являются необоснованными.
Честно говоря, жалобы я вообще понять не могу. Снега нет. Вы вывозите уже по-моему то, что не надо вывозить, сказал Владислав Пинаев.
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