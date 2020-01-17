Снега нет, а жалобы есть: глава Тагила поручил дорожникам готовиться к похолоданию

К вечеру обещают снегопады ещё и похолодание резкое до -13. У меня просьба, все службы подготовьте для ликвидации последствий. На улице всё со снегом сейчас перемешается, потом замёрзнет и неизвестно, что будет твориться. Будьте готовы к таким событиям, сообщил мэр.