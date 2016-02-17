«Администрация Ленинского района с «Металлинвестом» не воюет»: Администрация города призывает тагильчан соблюдать ПДД (ФОТО)

Портал TagilCity.ru напоминает о том, что вчера полицией с эвакуатором была расчищена парковка, незаконно занятая автомобилями.

Основной негатив автолюбителей проистекает из того, что раньше парковка автомобилей была там разрешена, а теперь им негде оставлять свои транспортные средства. Это произошло после недавнего появления знаков, запрещающих парковку.

Эти дополнительные знаки появились в связи с тем, что у нас закрылась улица Фрунзе. Чтобы обеспечить нормальный трафик, было принято решение об установке дорожных знаков [на улице Красноармейская – прим. ред.] объяснил журналисту TagilCity.ru глава Ленинского района Нижнего Тагила Геннадий Мальцев.

Что касается негатива, возникающего из-за разгона автомобилей, в том числе из парковочных карманов, журналистам TagilCity.ru сказали следующее:

Дорожные знаки [запрещающие парковку – прим. ред.] были установлены на левой и на правой стороне дороги. Сейчас ГИБДД следит за ситуацией. Они занимаются вопросом соблюдения требований дорожных знаков, которые недавно были установлены. Не знаю, кто там воюет [за парковку – прим. ред.], Администрация Ленинского района с «Металлинвестом» не воюет. Я вижу совершенно правомочное требование полиции соблюдения правил дорожных знаков автовладельцами рассказал журналистам TagilCity.ru глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Однако ситуация сохраняет свою неоднозначность. И виден целый клубок проблем. С одной стороны, почти все тагильчане столкнулись с заторами и даже пробками из-за закрытия моста на Фрунзе, а водители продолжают игнорировать требования о запрете парковки на ул. Красноармейская. С другой стороны, вчера автомобили разгонялись преимущественно у «Металлинвеста». В то время как автомобили нарушителей на других участках улицы продолжали стоять на своих местах, создавая помехи в движении.

У жителей Нижнего Тагила, тем временем, есть масса вопросов о том, где же им оставлять свое авто на тот период, пока парковка на многих центральных улицах запрещена или ограничена.