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Сегодня ночью в Нижнем Тагиле будет закрыт один из железнодорожных переездов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня ночью в Нижнем Тагиле будет закрыт один из железнодорожных переездов (ФОТО)

17 февраля 2016, 15:55ТранспортПавел Щербина
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