Сегодня ночью в Нижнем Тагиле будет закрыт один из железнодорожных переездов (ФОТО)
17 февраля 2016, 15:55ТранспортПавел Щербина
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Сегодня около полуночи по местному времени закроется ж/д переезд 4 км на улице Балакинская.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Российские железные дороги» будут проводить работы на этом участке. Движение автотранспорта будет возобновлено в 03:00 18.02.2016 года.
Редакция TagilCity.ru напоминает о том, что ремонты на переездах в Нижнем Тагиле происходили и раньше. Если планируете задержаться сегодня допоздна, лучше заранее продумать объездной маршрут.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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