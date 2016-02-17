Сегодня ночью в Нижнем Тагиле будет закрыт один из железнодорожных переездов (ФОТО)

«Российские железные дороги» будут проводить работы на этом участке. Движение автотранспорта будет возобновлено в 03:00 18.02.2016 года.

Редакция TagilCity.ru напоминает о том, что ремонты на переездах в Нижнем Тагиле происходили и раньше. Если планируете задержаться сегодня допоздна, лучше заранее продумать объездной маршрут.