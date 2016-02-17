Знаков больше – порядка меньше? Дорожники установили дополнительные знаки на ул. Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратился читатель, которому бросился в глаза тот факт, что почти одновременно в нескольких местах улицы Красноармейская устанавливаются новые знаки.

Сами по себе знаки о запрете парковки не очень-то пугают, а вот дежурящий рядом автоэвакуатор вызывает дежурный трепет поделился с журналистом TagilCity.ru читатель Антон.

В компании «Сигнал-3», занимающейся установкой знаков, подтвердили факт работ и отметили:

В связи с предписанием ГИБДД, за подписью Чернова, полученным сегодня нашей компанией, производились работы по установке знаков [3.27 «Остановка запрещена», запрещающих парковать свои автомобили на обочине – прим. ред.] на промежутке от пр. Ленина до ул. Горошникова на улице Красноармейская. Это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторов объяснили журналисту TagilCity.ru представители компании «Сигнал-3».

Получается, что отныне всякий, кто паркуется там, – нарушитель. Со всеми вытекающими последствиями. Вплоть до эвакуации транспортного средства на штрафную стоянку. Повлияет ли этот запрет на владельцев «Майбахов», которых ждут в Нижнем Тагиле представители одной из крупных городских компаний – пока неясно.

Получается очень любопытная ситуация. Парковка Пенсионного фонда огорожена шлагбаумом. Туда пускают только своих. Парковка «Металлинвеста» теперь вне закона. Кругом магазины, офисные центры и ни одной парковки. Вопрос: куда девать автомобиль? -- сетует автолюбительница Алёна в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Ситуация действительно сложная. Однако многие помнят, что автомобили там стояли очень плотно, нередко затрудняя движение. Постоянно присутствовал риск, что кто-то кого-то заденет бампером. Кроме того, автомобили мешали чистке дороги от снега. Из-за этого она постоянно становилась уже.

Возможно, действенное участие Администрации города и района поспособствует очищению дорог и облегчению участи автомобилистов, начавших испытывать трудности с парковкой из-за перемен, возникших после изменения схемы движения городского транспорта.