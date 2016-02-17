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Знаков больше – порядка меньше? Дорожники установили дополнительные знаки на ул. Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Знаков больше – порядка меньше? Дорожники установили дополнительные знаки на ул. Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17 февраля 2016, 16:45ТранспортПавел Щербина
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