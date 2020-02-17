Минфин РФ отказал Екатеринбургу в деньгах на вторую ветку метро
Сегодня, 19:04ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Минфин РФ предложил построить вторую ветку метро в Екатеринбурге за счет девелоперов. В федеральном бюджете на строительство метро денег не предусмотрено, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Замминистра финансов РФ Андрей Иванов на запрос свердловского регионального отделения партии «Родина» сообщил, что выделение средств на метро не предусмотрено, дополнительная потребность в бюджетных средствах на развитие метрополитена Минтрансом не заявлялась.
Также Иванов заявил, что развитие метро должно проходить за счет местного бюджета и при помощи частных инвесторов. Кроме того, замминистра финансов предложил воспользоваться опытом крупных зарубежных городов в вопросе строительства и проектировки метро.
В январе 2020 года мэр Екатеринбурга заявил, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнется в 2022 году и займет от пяти до восьми лет.
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