Минфин РФ отказал Екатеринбургу в деньгах на вторую ветку метро

Замминистра финансов РФ Андрей Иванов на запрос свердловского регионального отделения партии «Родина» сообщил, что выделение средств на метро не предусмотрено, дополнительная потребность в бюджетных средствах на развитие метрополитена Минтрансом не заявлялась.

Также Иванов заявил, что развитие метро должно проходить за счет местного бюджета и при помощи частных инвесторов. Кроме того, замминистра финансов предложил воспользоваться опытом крупных зарубежных городов в вопросе строительства и проектировки метро.