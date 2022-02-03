2,3 тысячи метров дорог отремонтирует в Шиловке компания из Нижнего Тагила

Тагильская фирма снизила начальную цену контракта почти на 10 миллионов, до 58,7 миллиона рублей. Средства на ремонт, который должен быть окончен в 2024 году, будут выделяться из бюджета ГГО постепенно.
2,3 тысячи метров дорожного полотна будут капитально отремонтированы на улицах Кирова — Ленина — Асбестовая. Согласно документам, предусмотрены разбивка осей, подготовительные работы, разработка земляного полотна, обустройство дорожной одежды и тротуаров из асфальтобетона, установка искусственных ограждений.
Ширина проезжей части составит шесть метров, будет организовано две полосы движения. Гарантия на выполненные работы составит два года, в течение этого времени подрядчику необходимо устранять дефекты.
ООО ГК «Уралстройкомплекс» зарегистрировано в 2014 году, директором фирмы является Владимир Винтовкин. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Компания была подрядчиком в 38 госконтрактах на сумму 886,4 миллиона рублей, в том числе для МКУ «Служба городского хозяйства» Нижнего Тагила и МКУ «Управление Хозяйством ГГО»
Напомним, «Уралстройкомплекс» в 2021 году занимался благоустройством дворов в городе, а также был подрядчиком при строительстве террасы в «Тагильской лагуне-2».