2,3 тысячи метров дорог отремонтирует в Шиловке компания из Нижнего Тагила

2,3 тысячи метров дорог отремонтирует в Шиловке компания из Нижнего Тагила
2,3 тысячи метров дорог отремонтирует в Шиловке компания из Нижнего Тагила
Сегодня, 15:32ТранспортФото: 1MI
В течение трех лет ремонтом дорог в селе Шиловка в Горноуральском ГО будет заниматься ООО ГК «Уралстройкомплекс» из Нижнего Тагила.

Тагильская фирма снизила начальную цену контракта почти на 10 миллионов, до 58,7 миллиона рублей. Средства на ремонт, который должен быть окончен в 2024 году, будут выделяться из бюджета ГГО постепенно.

2,3 тысячи метров дорожного полотна будут капитально отремонтированы на улицах Кирова — Ленина — Асбестовая. Согласно документам, предусмотрены разбивка осей, подготовительные работы, разработка земляного полотна, обустройство дорожной одежды и тротуаров из асфальтобетона, установка искусственных ограждений.

Ширина проезжей части составит шесть метров, будет организовано две полосы движения. Гарантия на выполненные работы составит два года, в течение этого времени подрядчику необходимо устранять дефекты.

ООО ГК «Уралстройкомплекс» зарегистрировано в 2014 году, директором фирмы является Владимир Винтовкин. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Компания была подрядчиком в 38 госконтрактах на сумму 886,4 миллиона рублей, в том числе для МКУ «Служба городского хозяйства» Нижнего Тагила и МКУ «Управление Хозяйством ГГО»

Напомним, «Уралстройкомплекс» в 2021 году занимался благоустройством дворов в городе, а также был подрядчиком при строительстве террасы в «Тагильской лагуне-2».

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