Передача трамваев в Екатеринбурге в концессию начнется в 2022 году

Речь идет не о глобальной концессии на весь город, а об определенных участках трамвайной линии, пишет «КП-Екатеринбург». Претендентами на концессию являются: «Синара», «Трансмашхолдинг» и «Уралвагонзавод».
Местные власти предполагают, что в обязательства инвестора войдет обновление подвижного состава, а также создание или ремонт трамвайных веток, остановок, контактных сетей и прочей инфраструктуры.
Напомним, руководство акционерного общества «Уралтрансмаш» ранее заявило, что готово к замене трех сотен екатеринбургских трамваев. Предприятие может реализовать данную инициативу, в том числе, и в рамках запланированной концессии.
«Уралтрансмаш» ранее поставил Нижнему Тагилу низкопольные трамваи, несколько раз сходившие с рельсов.