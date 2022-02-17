Передача трамваев в Екатеринбурге в концессию начнется в 2022 году

Передача трамваев в Екатеринбурге в концессию начнется в 2022 году
Передача трамваев в Екатеринбурге в концессию начнется в 2022 году
Сегодня, 15:15ТранспортФото: 1MI

Передавать екатеринбургские трамваи в концессию начнут в 2022 году

Трамваи в Екатеринбурге начнут передавать в концессию уже в текущем году. Об этом сообщил заместитель мэра города Алексей Бубнов. По словам чиновника, участвовать планируют три крупные компании.

Речь идет не о глобальной концессии на весь город, а об определенных участках трамвайной линии, пишет «КП-Екатеринбург». Претендентами на концессию являются: «Синара», «Трансмашхолдинг» и «Уралвагонзавод».

Местные власти предполагают, что в обязательства инвестора войдет обновление подвижного состава, а также создание или ремонт трамвайных веток, остановок, контактных сетей и прочей инфраструктуры.

Напомним, руководство акционерного общества «Уралтрансмаш» ранее заявило, что готово к замене трех сотен екатеринбургских трамваев. Предприятие может реализовать данную инициативу, в том числе, и в рамках запланированной концессии.

«Уралтрансмаш» ранее поставил Нижнему Тагилу низкопольные трамваи, несколько раз сходившие с рельсов.

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