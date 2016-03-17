Теперь еще больше оригинальных запасных частей дешевле и в наличии!

Покупка деталей на разборках становится все более удобной и выгодной. Чем же они отличаются от новых запчастей?

В первую очередь, ценой. Запчасти с разбора в разы дешевле новых запчастей. А в условиях постоянно растущего курса иностранных валют разбор может стать спасением для семейного бюджета. Но есть еще один важный показатель – это оригинальность.

Во вторую очередь, наличием. Далеко не всегда у крупных ретейлеров автомобильных запчастей есть так скоро необходимая вам деталь. А на разборе она может быть в наличии. Особенно это касается грузовых автомобилей, водителям которых некогда ждать заказа, сразу отметим, что у компании Разбор66 очень богатый и отдельный ассортимент для данной категории водителей.

Отдельной строкой стоит упомянуть колесные диски. Не секрет, что найти родной легкосплавный колесный диск – занятие неблагодарное. Реплику ставить не всегда полезно – по качеству она явно уступает оригиналу. Главное, правильно выбрать диск из того огромного количества, что представлен на одном из стеллажей, и специалисты компании помогут выбрать и проверить состояние дисков на месте, что очень удобно. На самом деле, с легкостью можно прибрести и целый оригинальый комплект.

При выборе разбора стоит обратить внимание на крупные компании с большим складских хозяйством, и богатой историей. Конечно, важно и наличие хорошего сайта с толковым поиском зап.частей и вменяемая клиентская служба. Обратите внимание на то, что в отзывах о Разбор66 на Флампе (flamp.ru – объективные отзывы реальных клиентов) много ответов от директора компании, что говорит, о реальной заинтересованности руководства компании в положительном имидже. Компания так же предлагает помощь в доставке и гарантию на детали. Все вопросы можно решить с клиентским сервисом.

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