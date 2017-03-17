Более 1,5 миллиардов рублей уйдет на ремонты дорог в Нижнем Тагиле в 2017 году
Администрация города запланировала отремонтировать дороги в Нижнем Тагиле на сумму в 1,5 миллиарда рублей.
В понедельник, 13 марта, на совещании по подготовке к дорожному ремонту 2017 года Сергей Носов рассказал о планируемых ремонтах дорог на ближайшие три года. В рамках текущего содержания дорожно-уличной сети в период с 2017 по 2019 год в городе отремонтируют 38 дорог, израсходовав на это более 700 млн рублей.
Еще 850 млн будет потрачено на капитальный ремонт улиц Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Максима Горького.
В капитальный ремонт войдут следующие виды работ: установка гранитных бордюров, обустройство трамвайных переездов покрытием из брусчатки, ремонт ливневой канализации и пешеходных тротуаров. Также рассматривается возможность обустройства технического тротуара для удобства зимнего содержания дорог рассказал TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям», Никита Чапурин.
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