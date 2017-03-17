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Проспект Ленина в Нижнем Тагиле закрыт, но работы не ведутся: подрядчик срывает сроки начала ремонта подпорной стенки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проспект Ленина в Нижнем Тагиле закрыт, но работы не ведутся: подрядчик срывает сроки начала ремонта подпорной стенки (ФОТО)

17 марта 2017, 17:30ТранспортЕкатерина Малых
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