Проспект Ленина в Нижнем Тагиле закрыт, но работы не ведутся: подрядчик срывает сроки начала ремонта подпорной стенки (ФОТО)

Подрядчик уже срывает сроки начала проведения работ. Для перекрытия необходимы водоналивные барьеры, которых на данный момент, по поступившей информации, не имеется. Также продолжается согласование работ с «Тагильским трамваем».

Указанные нюансы позволяют сулить о низком уровень организации работ.

Подрядчик на сегодняшний день уже сорвал утверждённые сроки начала производства работ. Общественное движение «Тагил без ям» будет осуществлять ежедневный надзор за выполнением работ. Информация о дальнейших нарушениях будет доводиться до Управления городским хозяйством и «Службы заказчика» для привлечения к ответственности пояснил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Соответствующие дорожные знаки уже установлены.

Дорожные знаки о перекрытии движения установлены 16 марта сообщили в МУП «Сигнал-3».

Сейчас ведётся поиск барьеров, к которому для ускорения процесса подготовки подключилась «Служба заказчика городского хозяйства».

В администрации Нижнего Тагила сообщили, что за подобные нарушения к подрядчику будут применяться жесткие санкции: все работы должны быть завершены в срок.