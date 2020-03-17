Между Нижним Тагилом и Екатеринбургом из-за непогоды ограничат автобусные рейсы
Сегодня, 08:39ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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На направлении Нижний Тагил — Екатеринбург ограничено движение общественного транспорта, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Ограничение связано с резким ухудшением погодных условий: выпадением снега и гололедом.
Гостям и жителям города рекомендовано воспользоваться железнодорожным транспортом.
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