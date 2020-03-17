В Нижнем Тагиле ликвидируют последствия обильного снегопада
Сегодня, 10:31ТранспортФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
МУП «Тагилдорстрой» ликвидирует последствия снегопада в Нижнем Тагиле. В уборке улиц задействовано около 16 единиц техники.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
ТДС начал работы рано утром, сообщает директор организации Игорь Васильев.
Мы обрабатывали противогололёдными материалами и занимались очисткой, рассказал TagilCity.ru Васильев.
В данное время расчистка дорог продолжается. На улицах работают около 16 единиц техники: комбинированно-дорожные машины, четыре трактора, погрузчики и самосвалы.
Напомним, в связи с похолоданием на трассе Нижний Тагил-Екатеринбург проводятся работы по обработке и очистке дорожного полотна, сообщает Свердловское управление автомобильных дорог. Кроме того, на месте дежурит куратор, который следит за обстановкой на месте. Вчера на объекте также работали комбинированные дорожные машины и погрузчики. Дистанция очистки для одной единицы техники — 20-30 километров.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей