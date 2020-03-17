В Нижнем Тагиле ликвидируют последствия обильного снегопада

В данное время расчистка дорог продолжается. На улицах работают около 16 единиц техники: комбинированно-дорожные машины, четыре трактора, погрузчики и самосвалы.

Напомним, в связи с похолоданием на трассе Нижний Тагил-Екатеринбург проводятся работы по обработке и очистке дорожного полотна, сообщает Свердловское управление автомобильных дорог. Кроме того, на месте дежурит куратор, который следит за обстановкой на месте. Вчера на объекте также работали комбинированные дорожные машины и погрузчики. Дистанция очистки для одной единицы техники — 20-30 километров.