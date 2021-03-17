42 протокола составила ГИБДД по 1,2 тысячи предписаний дорожникам в Нижнем Тагиле

С 1 января 2020 года по 26 февраля 2021 года сотрудники дорожного надзора ГИБДД направили в адрес дорожных служб 1 278 предписаний об устранении нарушений. Три из них не были исполнены.
По данному факту были составлены три административных материала по статье 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания органа или должностного лица, осуществляющего государственный надзор).
Кроме того, 36 протоколов было составлено по статье 12.34 КоАП РФ, за неудовлетворительное содержание автодорог общего пользования местного знач на территории Нижнего Тагила в летний и зимний период, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
В отношении трех должностных лиц составлены три материала из-за невыполненных в установленный срок предписаний ГИБДД. Должностные и ответственные за эксплуатационное состояние дорог лица были привлечены к ответственности.
В общей сложности сотрудники полиции составили 42 протокола по тем или иным нарушениям в сфере содержания дорог.