На дорогах Нижнего Тагила стало меньше торчащей арматуры (ФОТО)

Помочь попросили подписчики нашей группы. Как результат, с нескольких перекрестков убрал торчащие куски арматуры. На Черноисточинском шоссе-Октябрьском проспекте наш болторез не справился с арматурой, толщиной 18 мм. Я отправил заявку в МУП «Тагилдорстрой». чтоб они с бензорезом приехали и вырезали рассказал журналисту TagilCity.ru председатель ОД Никита Чапурин.

Кроме ГГМ, активисты срезали арматуру на перекрестке улиц Победы-Карла Либкнехта и Серова-Островского.

Арматура может быть опасна не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Несколько лет назад в Нижнем Тагиле подросток упал прямо на торчащий из земли штырь.