На дорогах Нижнего Тагила стало меньше торчащей арматуры (ФОТО)
17 апреля 2016, 12:00ТранспортДенис Таратонов
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Вчера на некоторых улицах Нижнего Тагила на перекрестках срезали торчащую арматуру. Но полезной работой занимались не дорожные службы, а представители общественного движения «Тагил без ям».
Сюжеты: Нижний Тагил
Помочь попросили подписчики нашей группы. Как результат, с нескольких перекрестков убрал торчащие куски арматуры. На Черноисточинском шоссе-Октябрьском проспекте наш болторез не справился с арматурой, толщиной 18 мм. Я отправил заявку в МУП «Тагилдорстрой». чтоб они с бензорезом приехали и вырезали рассказал журналисту TagilCity.ru председатель ОД Никита Чапурин.
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Кроме ГГМ, активисты срезали арматуру на перекрестке улиц Победы-Карла Либкнехта и Серова-Островского.
Арматура может быть опасна не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Несколько лет назад в Нижнем Тагиле подросток упал прямо на торчащий из земли штырь.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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