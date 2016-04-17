Под Нижним Тагилом Skoda Octavia съехала под откос — уснул водитель (ФОТО)
17 апреля 2016, 11:00ТранспортДенис Таратонов
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Накануне под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием одного автомобиля. Водитель Skoda Octavia уснул за рулем, съехал с дороги и перевернулся. Есть пострадавшие.
Сюжеты: Нижний Тагил
Происшествие случилось рано утром, в 6:30, 15 апреля. Водитель «Шкоды» ехал из Екатеринбурга и заснул в районе Нижнего Тагила, недалеко от Ленёвки. Машина потеряла управление, съехала с дороги и опрокинулась.
Травмы получила пассажирка этого автомобиля, женщина 1985 года рождения. Оказав медицинскую помощь, медики госпитализировали пострадавшую.
В тот же день, позже, на ГГМ в Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки сбил школьницу.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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