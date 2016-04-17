Под Нижним Тагилом Skoda Octavia съехала под откос — уснул водитель (ФОТО)

Происшествие случилось рано утром, в 6:30, 15 апреля. Водитель «Шкоды» ехал из Екатеринбурга и заснул в районе Нижнего Тагила, недалеко от Ленёвки. Машина потеряла управление, съехала с дороги и опрокинулась.