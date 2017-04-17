14-летний подросток угнал иномарку и попал в ДТП в Свердловской области
17 апреля 2017, 08:40Транспорт
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Под Нижними Серьгами в ночь на 16 апреля 14-летний подросток украл автомобиль Fiat Albea и попал в несерьезное ДТП.
В отношении школьника из посёлка Бисерть возбудили уголовное дело. Угнанный автомобиль принадлежит работнице частного охранного предприятия. Женщина обнаружила свою иномарку поврежденной. Иных подробностей пока неизвестно.
Сейчас школьник находится дома, под подпиской о невыезде, передает РИА «Новый День».
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