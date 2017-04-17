Комиссия по обследованию дорог начала свою работу в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Основные дефекты — это, конечно, ямы, продольные и поперечные трещины, колейность и просадки на дорогах. Ещё в Дзержинском районе очень много перекопов, которые плохо восстановлены. Компании «УБТ-сервис» будут выданы предписания на уборку мусора с придорожной территории и дорог, потому что второстепенные дороги в Дзержинском районе очень грязные рассказал участвовавший в объезде председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.