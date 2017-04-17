Комиссия по обследованию дорог начала свою работу в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сегодня, 17 апреля, в Нижнем Тагиле началась работа ежегодной комиссии по межсезонному обследованию дорог. Комиссия будет длиться в течение трёх дней. Первыми были осмотрены дороги в Дзержинском районе.
Ежегодная межсезонная комиссия закреплена постановлением главы города. В состав комиссии входят: «Служба заказчика городского хозяйства», общественные деятели, управление городским хозяйством и районные администрации. Объезд Дзержинского района не обошелся без замечаний. Все выявленные дефекты были фиксированы:
Основные дефекты — это, конечно, ямы, продольные и поперечные трещины, колейность и просадки на дорогах. Ещё в Дзержинском районе очень много перекопов, которые плохо восстановлены. Компании «УБТ-сервис» будут выданы предписания на уборку мусора с придорожной территории и дорог, потому что второстепенные дороги в Дзержинском районе очень грязные рассказал участвовавший в объезде председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Комиссия побывала более чем на 30 улицах Дзержинского района и продолжит свою работу завтра.
Фото ОД «Тагил без ям»
© Денис Таратонов, TagilCity.ru