Зрители и волонтеры ЧМ-2018 получат возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом в Екатеринбурге
17 апреля 2017, 13:55Транспорт
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В администрации Екатеринбурга было подписано постановление о порядке бесплатного проезда в общественном транспорте на период проведения ЧМ-2018.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает «Новый день», документ официально опубликован и гласит, что право бесплатного проезда имеют зрители в день проведения матча, согласно дате, указанной в билетах, а также волонтеры и организаторы с мая по июль 2018 года.
Транспортное обслуживание города в дни проведения матчей будет работать в соответствии с графиком, удобным для гостей и организаторов мероприятия.
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