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Зрители и волонтеры ЧМ-2018 получат возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зрители и волонтеры ЧМ-2018 получат возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом в Екатеринбурге

17 апреля 2017, 13:55Транспорт
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