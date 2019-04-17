ГИБДД закрыла движение по трём мостам в районе Ирбита из-за паводка
Сегодня, 16:06ТранспортФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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В Ирбитском районе введено ограничение движения по трём мостам. Знак «въезд запрещён» установили по указанию ГИБДД региона, говорится на сайте ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Проезд невозможен по мосту через реку Ирбит на улице Орджоникидзе в самом городе и через реку Мурза между деревнями Гуни и Юдина. Также запрещено движение по мосту на 3 километре автодороги между посёлками Зайков и Молокова.
Ограничения вышеуказанных участков дорог будут сняты только после того, когда снизится уровень воды в реке и ничего не будет угрожать безопасности граждан, говорится на сайте ведомства.
Напомним, в Ирбитском районе из-за подъема уровня воды в реке Нице пострадали 17 жилых домов, в которых проживают 40 человек. Спасательные службы оказывают адресную помощь населению, которое оказалось в зоне паводка.
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