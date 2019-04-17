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ГИБДД закрыла движение по трём мостам в районе Ирбита из-за паводка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД закрыла движение по трём мостам в районе Ирбита из-за паводка

Сегодня, 16:06ТранспортФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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