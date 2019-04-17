ГИБДД закрыла движение по трём мостам в районе Ирбита из-за паводка

Проезд невозможен по мосту через реку Ирбит на улице Орджоникидзе в самом городе и через реку Мурза между деревнями Гуни и Юдина. Также запрещено движение по мосту на 3 километре автодороги между посёлками Зайков и Молокова.

Ограничения вышеуказанных участков дорог будут сняты только после того, когда снизится уровень воды в реке и ничего не будет угрожать безопасности граждан, говорится на сайте ведомства.